Reinício para a seleção. Sem prevenção

Teve gente que ficou com o pé atrás quando Felipão e Parreira foram reconduzidos ao comando da seleção. Imaginou-se retrocesso, volta ao passado e interrupção do trabalho de reformulação que Mano Menezes ensaiava. Sem contar o aspecto político que envolveu a decisão, com a consequente fritura de Andres Sanchez no cargo de diretor.

Pois a dupla de campeões do mundo deixou boa impressão na primeira convocação. A lista de 20 jogadores para o amistoso com a Inglaterra tem algumas surpresas, mas nenhuma aberração. Embora, claro, sempre exista espaço para discussões.

Interessante notar que não há brucutus no meio-campo, ao contrário do que se supunha. Arouca, Paulinho e Ramires são bons marcadores, mas sabem aparecer no ataque, concluem bem e com força. Se comportam como armadores, se for necessário.

A tendência de ter um time mais criativo se consolida com Oscar e Lucas, além de Ronaldinho. O gaúcho teve desempenho elogiável no Brasileiro e é a aposta de Felipão como o astro que pode orientar a rapaziada. Mas depende de como se comportar. Hernanes também é retorno bem-vindo. Kaká virou incógnita…

Fred e Luis Fabiano são a confirmação de que o treinador gosta de homens de área, embora apenas um dos dois deva jogar. Felipão deixou isso claro na entrevista. Um deles atuará ao lado de Neymar, titular incontestável da equipe.

Na defesa, também não houve grandes mexidas – a não ser a ausência de Thiago Silva, contundido. Dante tem jogado muito bem no Bayern, tem chamado a atenção de quem acompanha o campeonato da Alemanha.

O gol é que me deixa encafifado. Não que Julio Cesar seja perna de pau. Mas faz algum tempo que a carreira tem altos e baixos. No momento, defende o Queens Park Rangers, lanterna na Inglaterra. Não seria boa indicação, menos para Felipão. O treinador, pelo jeito, apostou no currículo de Julio Cesar. Ou, pior, constatou que não há goleiro totalmente confiável no momento.

Para não parecer o chato de plantão, prefiro olhar a turma com serenidade, sem preconceito. Esperar pelo menos até a Copa das Confederações.