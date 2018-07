Ricardo Oliveira dobra o Corinthians

Corriam histórias em Santos, durante a semana, com Ricardo Oliveira como personagem. Pessoas diziam que a diretoria deveria tê-lo liberado para o futebol chinês. Velhos ídolos garantiam que ele não iria jogar mais como antes. A Lucas Lima pediu, em coletiva, compensação financeira para o companheiro por ter permanecido na Vila Belmiro.

Ao fim do jogo deste domingo contra o Corinthians as especulações terminaram: foi bom o Santos não ter trocado o artilheiro por 27 milhões de reais. Goleador do Santos e atacante da Seleção, é bom que se diga. Mesmo com idade avançada é quem há de melhor para jogar ao lado de Neymar.

E isso ficou provado na vitória por 2 a 0 sobre os corintianos. Dois gols do próprio Ricardo. Ele e Lucas Lima foram a diferença num jogo morno.

O Santos foi superior o tempo inteiro, diante de um Corinthians que entrou em campo defendendo uma invencibilidade ilusória no Paulista. Nos jogos anteriores, o time de Tite também sofreu, mas venceu ou empatou, e acumulou pontos nos instantes finais de várias partidas.

Desta vez, o técnico escalou vários reservas – o que piorou o desempenho. No primeiro tempo todo, a única bola chutada por um corintiano e defendida pelo santista Vanderlei foi um tiro de meta cobrado por Cássio que atravessou todo o campo.

Lucas Lima dava passes perfeitos e não era marcado, apesar de Tite ter colocado Bruno Henrique e Williams no meio campo. De um desses lançamentos surgiu o primeiro gol, de Ricardo Oliveira, no rebote do goleiro corintiano.

O time de Tite voltou pouca coisa melhor para o segundo tempo, e não exigiu muito da defesa adversária. Aos 40 minutos, Paulinho aproveitou falha de Alan Mineiro e tocou para Ricardo Oliveira. Ele passou por Yago e chutou sem defesa para Cássio.

O Corinthians não é mais invicto. E o Santos acertou ao não liberar Ricardo Oliveira.

(Com reportagem de Roberto Salim.)