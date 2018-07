Rivaldo acaba com o jogo ou se acaba? Escolha

Algumas horas antes da final do Mundial de 2002, coloquei numa urna no Estádio de Yokohama meu voto para a escolha do melhor da competição. Não tive um segundo de dúvida para cravar o nome de Rivaldo. O meia arrasou na campanha do penta e, junto com Ronaldo, foi destaque do time de Felipão na Copa disputada na Ásia. (Ganhou o alemão Khan.) Quatro anos antes, na França, também tinha sido em minha opinião o mais eficiente com a “amarelinha”. É, portanto, daqueles jogadores para os quais tiro o chapéu.

Fiquei feliz ao vê-lo de volta ao Brasil, no início do ano, para defender o São Paulo. E me encantei com o gol que fez na estreia. Escrevi, com muito orgulho, que “esse sim é um fenômeno”. Houve ronaldistas obcecados que viram uma afronta naquele elogio. Bobagem e pobreza de espíritos, que nem Freud explicaria. Era homenagem a um astro e em nada diminuía outro gigante da bola. Enfim…

Passados alguns meses, agora interrogações dançam na minha cabeça. Será que Rivaldo tem fôlego e ritmo suficientes para comandar reação do São Paulo, num momento em que o time se encontra em baixa? Será que o peso da idade pesa, já que o tempo é implacável com qualquer um, até com craques indiscutíveis como ele? Se não arrasar no clássico com o Cruzeiro, dará razão para Carpegiani, que o esnobou? Estaria entre os extremos: acaba ou se acaba?

Não tenho respostas, nem a pretensão de prever nada. Como amante do futebol, ficarei feliz se no início da noite Rivaldo sair de campo aplaudido de pé. Ele merece, pelo conjunto da obra – e tomara venha a ser merecedor por comandar o time na retomada da briga pelo título nacional. Sei que é uma responsabilidade que Milton Cruz lhe jogou nas costas.

Era mais lógico e simples se entrasse aos poucos ainda com o ex-treinador. Não foi assim, e lamento. Agora, ao iniciar como titular é uma maneira, também, de o interino acalmar a torcida, que pedia o ídolo em campo havia tempo. Opção tática e estratégica, pois Milton está na dele – logo mais chega novo chefe e volta a ser auxiliar. Pra que se queimar com o público, então?

A presença de Rivaldo desde o início é atração adicional para o jogo, que promete ser quente na gelada São Paulo deste inverno. O tricolor amarga três derrotas consecutivas, perde espaço na classificação. O Cruzeiro acumula três vitórias enfileiradas e cresce com Joel Santana. Palpite? Triplo, evidentemente. Se bem que um empate não é nada fora de propósito.

Voltamos a conversar no final da noite.