Rodada pra incendiar de vez a reta final do Brasileiro

A 30.ª rodada não é decisiva, porém tem tudo para tornar mais emocionante a reta final na briga pelo título brasileiro de 2010. O trio de ponta – Cruzeiro, Fluminense e Corinthians – pode ver mais encurtada a diferença para outros concorrentes, sobretudo Santos e Internacional, que fazem sombra. Mas, a depender de combinação de resultados, até Botafogo, Grêmio, Atlético-PR e Palmeiras renovarão esperança de final de ano feliz, senão com a taça, pelo menos com vaga na Libertadores.

Os tira-teimas começam com os jogos deste sábado – Flamengo x Inter e Atlético-PR x Goiás. O atual campeão brasileiro aparentemente serenou com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, se bem que ainda não abandonou de vez a zona de risco (tem 34 pontos). A vitória é a saída para esquecer a fase ruim. Deivid volta ao time.

O Inter perdeu para o Santos no meio da semana e terá no duelo no Engenhão a indicação de seu rumo daqui pra frente. Com 47 pontos, se ganhar se mantém na trilha do título. Caso contrário, passa a dedicar-se com mais intensidade ao Mundial de Clubes. O técnico Celso Roth terá Giuliano, D’Alessandro, Alecsandro, Tinga. Ou seja, praticamente força total. O Atlético-PR (43) também caiu diante do Santos, mas em casa é favorito contra um candidato ao rebaixamento.

O domingo será emocionante, e vejo em Grêmio x Cruzeiro o melhor jogo. As duas equipes fazem excelente segundo turno. Os gaúchos reagiram, estão com 43 pontos, e têm quase a oportunidade derradeira de ainda pensar em Libertadores. O líder, com 54, tem um dos maiores desafios. Se superar, dificilmente será alcançado, embora deva ainda enfrentar rivais como Atlético-MG, São Paulo, Corinthians, Fla e Palmeiras. Jogo com jeito de empate.

O Fluminense (52) oscila, não é o time equilibrado e eficiente que se viu até as primeiras rodadas do returno. No entanto, tem no clássico com o Botafogo (44) a chance de mostrar que se emendou. O técnico Muricy Ramalho anima-se com o retorno de Emerson. O Bota é franco-atirador, aposta as últimas fichas na Libertadores.

O que promete muito também é o clássico paulista entre São Paulo (41) e Santos (47). Os dois times se reencontraram. O tricolor ficou mais leve sob a batuta de Carpegiani e começa a dar resultados a formação com Lucas, Fernandinho, Dagoberto e Ricardo Oliveira adiantados. O Santos também sossegou e o interino Marcelo Martelotte recolocou a máquina nos trilhos. Se ganhar, o alvinegro crescerá na briga pela terceira conquista do ano, depois do Paulistão e da Copa do Brasil.

O Corinthians (49) conta com Ronaldo, diante do Guarani, em Campinas, para interromper a sangria de pontos. Depois da semana turbulenta, pode ser o grande beneficiado do domingo – ou afundar-se de vez. O Palmeiras (43) recebe o Ceará, mas está mesmo de olho é na Copa Sul-Americana. Valdivia, contundido, é a baixa.