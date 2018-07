Romário crítico: terá sido tudo ilusão passageira?

Romário começou vacilante, no que se refere a Copa do Mundo no Brasil. Depois, como nos tempos de goleador, ganhou ritmo de jogo e passou a pegar pesado com a cartolagem. Suas cobranças destoaram do tom oficialista que, aos poucos, se espalha pelo país e se impregna em todos os setores. Com língua afiada, o deputado ganhou mais simpatia, já que o cabeça da organização tem enorme rejeição popular.

Romário nesta sexta-feira reuniu-se, no Rio, por duas horas com o dono da bola e com Ronaldo, convocado recentemente para ser a cara light do evento. Saiu com discurso mais suave, admitiu que a presença do Fenômeno será importante para garantir transparência à preparação do torneio e alegou ter ficado feliz de saber de coisas que até então desconhecia. Conversa leve. Ok, deputado.

Desconfio que, à medida que se aproximar a Copa, as vozes críticas vão minguar e serão cada vez mais esporádicas, isoladas e discriminadas.

Viva o Brasil!