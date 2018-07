Santos 4 x Flamengo 5 é jogo para antologia do futebol

Não quero saber se Rafael falhou e Felipe pegou pênalti. Não me interessa se a defesa do Santos cochilou, em cobrança de falta de Ronaldinho, ou se a do Fla vacilou em jogadas do Neymar. Não estou nem aí se Ganso dormiu no ponto e permitiu arrancada mortal do rival, nem se Deivid bateu de canela com gol aberto. Essas falhas passaram batidas.

Importa é que Santos e Flamengo fizeram, na noite desta quarta-feira, a partida mais empolgante do ano. A prova está no placar – 5 a 4 para os rubro-negros, e sobretudo na forma como foi construído. O Santos abriu 3 a 0, permitiu a reação até os 3 a 3 (com 3 a 2, Elano perdeu um pênalti), ficou à frente de novo, com 4 a 3, e levou a virada final até os 5 a 4. Emoção do começo ao fim para os 13 mil sortudos que estiveram na Vila Belmiro.

Pra quem curte futebol, foi adrenalina total. Nem os santistas saíram aborrecidos com o tropeço. O que valeu foi o espetáculo. Claro que, num clássico, fazer 3 a 0 com 25 minutos é sinal de vitória por goleada. O empate já assustava e a derrota num primeiro momento surpreendeu. Depois, garanto, a turma voltou pra casa com assunto pra mais de metro.

Numa noite especial não poderiam deixar de brilhar talentos incomuns. E assim foi. Neymar arrebentou pelo lado do Santos, com dois gols e uma assistência de meia bicicleta para Borges. O rapaz precisava sentir-se de novo à vontade, depois de uma Copa América sem graça. Ronaldinho detonou em favor do Fla, com três gols, dribles e belos passes. Fazia tempo que o ex-melhor do mundo não exagerava dentro de campo. Eles valeram o ingresso.

O jogo foi tão bonito que teve ainda uma graça extra de Felipe. O goleiro já havia levado três gols e, ainda no primeiro tempo mesmo, ficou frente a frente com Elano em cobrança de pênalti. O meia santista tentou marcar de cavadinha, com chutinho gaiato no meio do gol. Bola fraquinha, que Felipe aparou e depois fez embaixadinha na coxa. Para aplaudir.

Fora a magia do jogo, duas constatações: o Fla se mantém como único invicto (6 vitórias e 6 empates), tem 24 pontos está em terceiro lugar, com 4 a menos do que o Corinthians e um jogo a mais. O Santos tem 9 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Eis um retrospecto preocupante. Nessa toada, logo estará fora da briga pelo título, o que é ruim, pois pode relaxar e chegar fora de esquadro para a disputa do Mundial de Clubes no fim do ano.