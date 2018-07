Santos dá olé, como nos velhos tempos

O Santos completou seu 500. º jogo no Pacaembu. Foi contra o São Paulo.

E comemorou em grande estilo: levou velhos ídolos ao tradicional estádio e promoveu a paz , com os dois times em um único ônibus. Seria a demonstração de que duas torcidas também poderiam conviver em paz no mundo das arquibancadas.

Aliás, acompanhando pessoalmente a vitória santista por 3 a 0 estavam Pepe e Coutinho, entre outros craques dos tempos de Pelé.

Na época de ouro, o grande Santos subia a Serra do Mar em cinco ou seis táxis contratados pela diretoria. Perdendo ou ganhando, os jogadores eram levados de volta após as partidas para a porta da Vila Belmiro.

Seu Pepe lembra que nem depois de ter feito três gols no Palmeiras, em um inesquecível 7 a 6, o chofer o levou até a porta de casa: “O português era pão-duro e eu tinha que pegar ônibus de madrugada”, relembra.

Bom, mas no domingo, Pepe e companhia com certeza lembraram dos tempos em que o Rei estava no auge: em 144 jogos no Pacaembu, Pelé marcou 113 vezes.

Para que a lembrança ficasse viva, teve um gol logo aos 41 segundos, anunciando que a festa santista contra os são-paulinos estava garantida. O contra-ataque foi mortal e, após falha do goleiro Denis, Vitor Bueno tocou para as redes.

Mais preocupado em guardar os melhores jogadores para as semifinais da Libertadores, o técnico Edgardo Bauza montou um São Paulo que não fez frente aos adversários. Paulo Henrique Ganso não foi sequer para o banco de reservas.

E o tricolor pagou caro por isso. No fim do primeiro tempo, o time já perdia de 2 a 0, gol de Rodrigão.

Depois disso, o artilheiro Calleri preocupou-se mais em arrumar encrencas, uma delas machucando o goleiro Vanderlei. Lugano tanto fez que foi expulso no final, após ver seu time levando olé. Antes, várias confusões ocorreram entre os jogadores.

Sobrou para os são-paulinos o gostinho de ter presenciado a participação de um menino de futuro: Luiz Araújo, criado nas equipes de base do Morumbi. Fora ele, foi uma tarde para Bauza esquecer.

Para os santistas foi a certeza de que Lucas Lima faz a diferença. Aos 15 minutos do segundo tempo deu um chapéu e um lançamento de cinema. Depois comandou a troca de passes sob os gritos de olé da torcida orgulhosa. Aos 45, cobrou falta “à la Messi”, para definir o placar: 3 a 0.

Seu Pepe deve ter deixado o Pacaembu também orgulhoso e certo de que o Santos pode chegar mais longe que o terceiro lugar neste Brasileiro – posição que ocupa agora com 19 pontos ganhos. Bem-humorado como sempre, o grande ponta-esquerda deve ter pensado: “Será que depois de tantas confusões os jogadores voltaram no mesmo ônibus que vieram?”

Melhor seria voltar no taxi no português, como nos velhos tempos.

(Com participação de Roberto Salim.)