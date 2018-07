Santos dorme no ponto e agora reclama da seleção

Os clubes gostam de apregoar “profissionalismo” – e, com boa vontade, diria que apresentam avanços em relação ao passado. Mas continuam a pisar na bola por amadorismo. O Santos hoje reclama porque ficará desfalcado de Ganso e Neymar, em clássico importante com o Corinthians, no dia 10 de agosto. Ambos foram convocados por Mano para nesse dia defender a seleção em amistoso com a Alemanha, em Stuttgart.

A reclamação do Santos é compreensível, mas fora de hora. O clube ficou feliz, quando teve atendido seu pedido de adiamento da partida com o Corinthians. Na época, estava na reta final da luta pelo título da Taça Libertadores e contou com o bom senso da CBF. Daquela forma, conseguiu preparar-se melhor para os duelos e, para sua alegria, faturou a taça.

Mas será que naquele momento os cartolas santistas não deram uma olhada na folhinha para ver que em agosto haveria jogo da seleção? Jogo marcado há quase um ano!!! Ou será que só empurraram o problema, na certeza de que seria possível superá-lo com uma boa conversa? O correto seria fazer pedido ‘casado’, na base do: “Prezada CBF, adie nosso jogo com o Corinthians, mas não o confirme para um dia em que haverá jogo da seleção.”

A probabilidade de o Santos ceder jogadores para a seleção era grande – ou ninguém imaginou isso na Vila Belmiro? A negociação deveria ter ocorrido antes. O Santos ensaia pedir novo adiamento, o que até mais justo do que o anterior, já que agora tem atletas a serviço da CBF. Não sei se vai conseguir, porque é preciso também preencher a grade da tevê à noite.

Sobrará para os técnicos. Aliás, já começou. Mano deu uma cutucada em Muricy, ao dizer que ninguém resolve os problemas dele (Mano). Muricy sabe que sem a dupla a tarefa diante do Corinthians é mais complicada. E Tite, que não terá Ralf (também à disposição da “amarelinha”), supõe que sua perda teoricamente será menor do que a do rival. Por isso, quer o jogo mantido na nova data a qualquer custo.

Por isso, digo que seleção ultimamente só atrapalha a vida dos clubes e provoca raiva nos torcedores. Mas cadê também o tal planejamento no nosso futebol?