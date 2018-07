Santos e Cruzeiro, a passeio no Brasileiro

O Campeonato Brasileiro chegou a um estágio em que há equipes sem muito o que fazer. Não almejam título nem vaga para a Libertadores. Ao mesmo tempo, são remotas as chances de rebaixamento. Por isso, ficam no lusco-fusco, no chove não molha, à espera do fim do ano. Em geral, é um tédio acompanhar os jogos de equipes nessa situação.

Casos de Santos e Cruzeiro. Ambos têm agora 43 pontos, depois de 33 jogos disputados, e não vai pra lugar nenhum. Parece que se arrastam e não veem a hora de sair de férias de fato. Porque, na prática, já botaram o pé no freio. Por isso, voltaram a decepcionar nesta quinta, em partidas antecipadas da rodada que prossegue no fim de semana e vai até a outra quarta.

O Cruzeiro perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, e aparentemente sequer se abalou. Passou a maior parte do jogo absorto, alheio ao que ocorria ao redor, como na derrota para o Palmeiras, dias atrás. Foi visitante cordial, bem comportado, não deu trabalho para o anfitrião. Tomou o gol (Roger) aos 34 minutos do primeiro tempo, assustou-se um pouco, mas bem pouco, esboçou reação, mas viu que estava difícil e ficou por isso mesmo. Melhor para a Ponte, que também foi a 43 pontos e está aliviada.

O Santos não foi muito diferente. Recebeu o Náutico, para público pequeno na Vila Belmiro, e só não foi o horror como no domingo, em derrota para a Ponte Preta. Mas ficou perto disso. No primeiro tempo, sobretudo, jogou uma bola bem murcha, e só não ficou em desvantagem porque Kieza perdeu pênalti, que resvalou na trave.

No segundo, melhorou um pouco e, em dois lances, esbarrou no goleiro Gideão. No mais, tocou pra cá e pra lá, correu, sem objetivo. Jogo truncado, feio, que interessou ao time pernambucano, que se contentava pelo menos com um ponto (foi a 42) e está perto também de ficar “a passeio”.

Neymar, que caiu muito e jogou isolado, saiu de campo bravo com os companheiros, ao reclamar que tem gente que não se mexe. Reclamou bem. O Santos caminha para terminar o ano do centenário apagadinho, apagadinho.