Santos ou São Paulo? Ambos mereciam a final

Epa, você pode achar que subi no muro com o título desta crônica! Sei que parece isso, mas não é. Num Campeonato Paulista sem nenhum brilho, na fase de classificação, São Paulo e Santos se destracaram pela opção ofensiva. Não é por acaso que chegam ao confronto desta tarde como os melhores ataques, com 41 gols (já computados os jogos das quartas). Ir à frente foi uma característica positiva de ambos, com um preço: as defesas sofreram mais gols do que Palmeiras e Corinthians, os semifinalistas que se enfrentam no domingo.

Pela qualidade dos elencos, tanto São Paulo como Santos também estiveram um degrau (mas pequeno) acima dos outros dois concorrentes ao título estadual. O Santos se vale da categoria de jovens como Neymar e Ganso (voltando à forma), além de Elano. Também recuperou Arouca e viu crescer a confiança de Danilo. Até a defesa melhorou ultimamente. Não surpreenderá se mostrar equilíbrio para garantir-se novamente na decisão doméstica.

O São Paulo tem um grupo diversificado, que permitiu a Paulo César Carpegiani praticar um esporte de que gosta muito: fazer modificações a todo momento. Por opção ou por necessidade, o treinador mexeu bastante no time, encontrou uma formação ideal (ou próxima disso), porém se divertiu com experiências. Chegou à conclusão de que pode variar esquema porque tem alternativas para isso.

E, claro, o treinador contou muito com o crescimento de Lucas (agora contundido) e de Dagoberto, duas referências. A defesa se acertou com Rodolfo, Alex Silva, Miranda, o meio ficou estável com o bom momento de Carlinhos Paraíba, mas também com o reforço (quando preciso) dos alas Jean e Juan. E, mais recentemente, Ilsinho se mostrou caminho bom, no meio, para defender e armar jogadas. Ou fazer gols, como no duelo com a Lusa.

Não acredito em pênaltis hoje – e, pelo jeito, nem os treinadores. Tanto Murici quanto Carpegiani não deram muita bola para esse detalhe. Com ataques produtivos, ambos apostam nos gols para a classificação. E acho que será jogo movimentado. A conferir.