Santos quase não dá folga para estrelas e se sai bem

Gosto dessa opção de Muricy Ramalho de usar com muita frequência os principais jogadores do Santos. Como tem elenco com idade relativamente baixa, ele poupa pouco as estrelas, pelo menos em períodos que considera fundamentais nas competições que disputa. Como nesta fase do Campeonato Paulista – e em toda a Taça Libertadores, claro.

Muricy achou viável apelar para estrelas como Ganso e Neymar, diante do Bragantino, na noite deste domingo, porque era jogo estratégico para garantir matematicamente vaga para a etapa de eliminação direta no Paulista e, também, para evitar confrontos com outros grandes antes das semifinais e da decisão. Deu certo, o Santos ganhou por 2 a 0 e segue em frente, sem risco agora de topar com Corinthians, São Paulo e Palmeiras.

Houve sustos? Sim, mas dentro do previsto. O Bragantino incomodou no início, quando chegou a mandar bola na trave. Mas se rendeu à medida que o tempo passou. Os gols, de Alan Kardec e de Borges (que entrou no segundo tempo) surgiram com naturalidade, como extensão da melhor qualidade do Santos. Mais uma obrigação cumprida, um roteiro comum para todos os grandes até agora. A exceção, por ironia, foi o Santos, que dias atrás perdeu para o Mogi.

Há quem considere suicida essa opção de não deixar as estrelas de molho. Não acho. Desde que seja feita avaliação constante, e que portanto prevaleça bom senso, os melhores devem jogar. Porque mantêm o ritmo, não fazem o time diminuir a pegada. E vitórias, todo mundo sabe, não são descartáveis. Quanto mais, melhor.