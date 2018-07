Santos reage e Atlético-MG volta a negar fogo

O Santos enfim deu sinal de vida. Os 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado, foram a demonstração de que o campeão da Libertadores tem fôlego para reagir, mesmo com uma infinidade de desfalques. Com 11 pontos em 8 rodadas, flutua pelo meio da classificação, porém com chances de subir. Já o Galo, também com 11 mas em 10 apresentações, preocupa, porque continua sem regularidade para decolar.

Esperava mais do clássico na Vila, pelo momento dos dois times. Mas não passou de partida morna, com o placar definido no primeiro tempo – e com queda de qualidade no segundo. Santos de novo ficou sem o trio da seleção (Elano, Neymar, Ganso) e também abriu mão de Edu Dracena, Adriano, contundidos, e de Leo, que ficou fora horas do jogo. A baixa principal do time de Dorival Júnior foi Richarlyson, suspenso.

Os dois alvinegros cometeram erros, falharam e revelaram lacunas. O Santos, porém, aproveitou pouco mais as chances de criou. A primeira delas, no gol de Danilo, aos 23 minutos, ao encobrir o goleiro Giovanni. O Atlético empatou depois, com pênalti cometido por Bruno Aguiar e que Jônatas Obina converteu. Aos 41, Bruno Aguiar sofreu pênalti, que Borges chutou.

O Santos segurou a pressão na etapa final, enquanto o Atlético apelava para um trio de ataque de nomes compostos: Neto Berola (entrou no lugar de Daniel Carvalho), Magno Alves e Jônatas Obina. A pompa nos nomes não se traduziu em lances de gol e foi incapaz de evitar a derrota.

A vitória foi boa para os santistas subirem na classificação, mas sobretudo serve para elevar o nível de alerta e concentração do grupo. A missão de Muricy é fazer com que a adrenalina fique em alta até o final do ano, quando haverá a disputa do Mundial de Clubes. E o Brasileiro é excelente meio para manter o ritmo, desde que levado a sério.