Santos segura o Galo e mantém embolado o topo

Gosto da forma como Santos e Atlético-MG jogam. Ambos têm estilo agradável de ver. O time paulista pela leveza e conjunto. A equipe mineira pela qualidade e experiência de muitos de seus titulares. No duelo entre ambos, neste domingo, na Vila, melhor para os santistas, com 3 a 0 no placar e a briga firme pela liderança. O Galo viu interrompida sequência de cinco vitórias.

Jogo interessante, embora menos intenso do que esperava, pelo embalo em que se encontravam os dois rivais. O Santos adaptou-se bem aos desfalques provocados por seleção e, como em apresentações anteriores, teve equilíbrio. Além de pontaria e coordenação, como se viu no gol de cabeça de Gustavo Henrique. A vantagem com 12 minutos de jogo deixou a turma de Dorival Júnior à vontade e, claro, botou pressão pra cima da rapaziada de Marcelo Oliveira.

O Atlético teve dificuldade para coordenar jogadas de ataque. Desta vez, não apareceram tanto Pratto, Fred, Maicosuel e Robinho, responsáveis pelos melhores momentos alvinegros na subida para o G-4. Fred até tentou, mas parou em Vladimir. Robinho ficou travado – e marcado pela torcida do clube que o revelou. Aguentou com paciência as provocações e xingamentos.

O Santos não se afobou em nenhum momento. Ao contrário, trocou passes, esperou o tempo passar, apostou na necessidade de o Galo sair em busca do empate. Aí entrou em cena o oportunismo de Ricardo Oliveira. O atacante liquidou o desafio com dois gols no segundo tempo. E o Santos disse, outra vez, que não está a passeio no Brasileiro.

O que não significa que o Atlético seja carta fora do baralho. Com 35 pontos, mesma pontuação do Grêmio e um a menos do que o Santos, se mantém firme. Para consolo, sabe que, num torneio equilibrado como o deste ano, haverá ainda muito perde e ganha de pontos entre os concorrentes no bloco de cima.

Segundo turno promete fortes emoções.