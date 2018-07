São Paulo dissipa nuvenzinha, para azar do Sport

Veja você como são as coisas. No meio da semana, houve estranhamento no São Paulo, por causa da desavença entre Rogério Ceni e Ney Franco. Fora isso, o time não tinha brilhado nos jogos mais recentes. Uma nuvem mais carregada no ar, portanto. Que se dissipou na noite deste sábado, com os 4 a 2 sobre o Sport, fora de casa. Resultado que deixa o tricolor confortavelmente instalado no quarto lugar, com 58 pontos e a dois do Grêmio.

O aperto era do Sport, entalado na zona de rebaixamento. A torcida compreendeu, colaborou e lotou o estádio. Foram quase 32 mil para apoiar. E festejaram ao ver o time em vantagem, com gol de Gilberto aos 14 minutos do primeiro tempo. Bom sinal? Nada. Ilusão, que se desfez três minutos depois, com o primeiro dos três gols de Lucas.

O empate fez o Sport balançar. Oscilação que se tornou maior com a virada, também com Lusca aos 29 minutos. E o nocaute veio antes do intervalo, com Rivaldo (contra) a fazer 3 a 1. Teve gente que foi embora no meio-tempo. E o goleiro Saulo, heroi na rodada anterior, desta vez foi infeliz, ao falhar em dois lances. Coisas do futebol e que atingem time em fase ruim.

O que parecia difícil se tornou impossível de contornar com o quarto gol são-paulino, de novo com Lucas, aos 13 da etapa final. O pênalti que Hugo cobrou, aos 34, só serviu para amenizar a decepção de um grupo que se vê ameaçado de voltar para a Série B. Melhor para o Bahia, que empatou com o Grêmio, e ficou um pouco mais distante de Sport e Palmeiras.

O São Paulo se achou na reta final do Brasileiro, a escalação tem sido mantida, com pequenas variações, e só depende dele para terminar em situação até melhor. E, mesmo com o desempenho ruim no meio da semana, segue na Sul-Americana.