São Paulo e Rivaldo renascem

Na manhã deste sábado, fiz um comentário aqui no blog em que questionava se a escalação de Rivaldo seria boa para ele e para o São Paulo. E prometia voltar ao tema agora à noite. Pois bem, a presença do craque veterano desde o início e quase até o finzinho do clássico de início de noite no Morumbi foi excelente para ambos.

O meia quase acabou com o jogo, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, assim como mostrou que não estava acabado como sugeria a resistência de Paulo César Carpegiani para lancá-lo no time com regularidade. O astro de 39 anos atuou com a cautela que o tempo e a qualidade lhe ensinaram. Soube dosar forças, segurou o fôlego e a bola quando necessário e provou que pode ser útil. Mais do que imaginava o ex-treinador.

O jogo foi divertido, movimentado, mais quente do que a gororoba do empate do Brasil com o Paraguai. O São Paulo precisava reagir, depois das três derrotas seguidas. O Cruzeiro vinha embalado com três vitórias consecutivas e estava de olho no bloco principal da classificação. Tecnicamente não foi excelente, mas teve ação. E era isso que o torcedor que enfrentou o gelo paulistano queria ver. E viu.

O São Paulo menos dizimado do que nas últimas apresentações sob comando de Carpegiani esteve mais confiante e objetivo. Sei lá se a temperatura baixa e a pressão alta influíram. Só sei que foi mais rápido e ligado do que nas derrotas recentes. Ficou em vantagem aos 20 minutos, com Dagoberto em jogada que teve participação de Rivaldo e Marlos e soube frear qualquer tentativa do Cruzeiro.

A vantagem logo no início da etapa final, com o gol de Marlos em passe de Rivaldo, deixou o São Paulo mais tranquilo. O Cruzeiro acelerou, forçou e esboçou reação quando Joel colocou Roger e Ortigoza nos lugares de Vitor e Thiago Ribeiro. O paraguaio Ortigoza no primeiro lance deixou Wallyson na cara do gol para diminuir.

O mérito do São Paulo foi o de não se abalar, ao contrário que vinha ocorrendo. Segurou a onda, mesmo com a insistência mineira, e alcançou a sexta vitória em nove rodadas. Com isso, recuperou o segundo lugar. Fica à espera de novo “chefe”.