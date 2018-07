São Paulo embala e faz Vasco comer poeira

O São Paulo engatou uma quinta marcha e acelera firme na reta final do Brasileiro. Com força suficiente para no mínimo terminar em quarto lugar e ter chance de vaga na próxima Libertadores. Na noite desta quinta-feira fez 2 a 0 no Atlético-GO, no Morumbi, e foi a 55 pontos – cinco de vantagem sobre o Vasco (que perdeu para o Botafogo por 3 a 2) e três a menos do que o Grêmio, o terceiro colocado e que já está na mira para o bote.

A disparada tricolor é das mais significativas no bloco de cima. Nas últimas oito rodadas foram seis vitórias e dois empates. Ney Franco encontrou uma formação equilibrada o suficiente para garantir a sequência extraordinária e sem maiores sustos. Nessa sequência, foram 15 gols a favor e 3 contra. Retrospecto de quem encontrou o rumo na hora certa.

O São Paulo tem a seu favor, também, o crescimento no desempenho de diversos jogadores, como Paulo Miranda, Osvaldo, Jadson, além da eficiência de Luis Fabiano, da experiência de Rogério Ceni. Fora o trabalho de coadjuvantes, como Rhodolfo, Cortez, Rafael Tolói, que não são brilhantes, mas têm dado sustentação ao esquema de jogo.

E, acima de tudo, não vacila contra rivais mais fracos, ao contrário do que acontece com o Inter, por exemplo, que caiu diante de Figueirense e Atlético-GO. O jogo com os goianos foi prova de desgaste na medida certa: o São Paulo liquidou o problema no primeiro tempo, com os gols de Paulo Miranda e Osvaldo, e depois apenas controlou o ritmo da partida. Sem atropelos, sem stress. No final de semana, o desafio é o inconstante Flamengo.

Vasco vacila de novo. A oscilação que o São Paulo deixou para trás agora entrava a caminhada do Vasco, que amargou a terceira derrota consecutiva (antes tinha perdido para o Santos e para o próprio São Paulo). Ou seja, em três rodadas perdeu os quatro pontos de vantagem que tinha sobre os paulistas e agora têm cinco para tirar de diferença.

O clássico com o Botafogo foi movimentado, com altos e baixos e prejudicado pelo gramado escorregadio em função da chuva. O Vasco esteve duas vezes em vantagem (fechou o primeiro tempo com 2 a 1, gols de Carlos Alberto), mas se enroscou em suas falhas defensivas e tomou a virada na etapa final, com gols de Bruno Mendes aos 29 e aos 47 minutos. Elkeson marcou o primeiro do Botafogo, que tem 44 pontos e não tem maiores aspirações.