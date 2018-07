São Paulo, Grêmio e Atlético-PR lucram com a rodada

A 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro não decepcionou, pelo menos no que se refere a emoção na luta pelo título, por vagas na Libertadores e até na fuga do rebaixamento. Continua tudo embolado, se bem que São Paulo, Grêmio e Atlético-PR, três vencedores do final de semana, tiveram lucro e sonham com saltos maiores.

O trio se deu bem justamente porque os cinco primeiros tropeçaram. São Paulo e Grêmio deram uma forcinha para equilibrar e se ajudaram, ao ganharem do 4.º colocado Santos (4 a 3) e do líder Cruzeiro (2 a 1), respectivamente. O Furacão fez a parte dele com 2 a 1 diante do Goiás, no sábado. Todas essas vitórias foram obtidas na condição de mandantes. O vice-líder Flu ficou no 0 a 0 com o Botafogo, o Corinthians em terceiro lugar não saiu do zero com o Guarani e o Inter, o 5.º, perdeu do Flamengo.

Esperava-se que Grêmio e Cruzeiro fosse o grande jogo do domingo, mas não foi. O duelo teve equilíbrio e valeu pela virada do tricolor gaúcho, que agora tem 46 pontos (assim como o Atlético-PR) e faz campanha surpreendente no returno. Alucinante, mesmo, foi o duelo paulista, no Morumbi. Teve de tudo, especialmente no primeiro tempo: cinco gols em 20 minutos, virada, defesas difíceis, emoção pra valer. O Santos ainda chegou ao empate na fase final e só perdeu nos final dos descontos.

A partida movimentada não surpreendeu, porque os dois times vivem momento de recuperação. Tanto Carpegiani como Martelotte colocaram seus times com opções ofensivas. O São Paulo se escorou em Lucas, Fernandinho, Ricardo Oliveira e Dagoberto. O Santos apostou em Alan Patrick, Neymar e Zé Eduardo. O resultado foi um jogo antológico, em que os erros de defesas contaram menos do que o espetáculo.

O Santos teve a chance de virar, no segundo tempo, quando ficou com um a mais, depois de expulsão tola de Richarlyson. Mas faltou pegada e sobrou garra para o São Paulo. O prêmio veio com o gol de Jean aos 47 minutos. Com 44 pontos, o time de Carpegiani não tem vida folgada, mas ganha ânimo para acreditar em Libertadores.

Corinthians para. O Corinthians deixou escapar oportunidade de grudar nos líderes, ao ficar no 0 a 0 com o Guarani, em Campinas. Está com 50 pontos e só conseguiu 3 nas últimas sete rodadas. Ronaldo & Cia. não tiveram apresentação exemplar, mas compensaram com mais atenção e dedicação. Ronaldo marco duas vezes, mas ambas foram anuladas. A primeira por suposta ajeitada de braço (aceitável); a segunda por erro de arbitragem mesmo. No segundo tempo, o Fenômeno cansou, embora tenha resistido até o fim.

Descenso. Na parte de baixo, condenado só o Grêmio Prudente, lanterna com 21 e que perdeu para o Vitória (34). O Atlético-MG (31) segue na reação e na zona de rebaixamento, mesmo com os 2 a 0 no Avaí (30). O Atlético-GO (32) saiu do bloco da morte com os 2 a 0 pra cima do Vasco. O Ceará (39) festejou o empate por 1 a 1 com o Palmeiras.