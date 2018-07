São Paulo passeia e Palmeiras tem trabalho dobrado

Começo de temporada é quase sempre igual e fica fácil escorregar em falsas impressões – sejam elas boas ou ruins. Mas o fechamento da primeira rodada do Campeonato Paulista, neste domingo, mostrou dois concorrentes ao título com vitórias em circunstâncias diferentes. O São Paulo nadou de braçada, no Morumbi molhado, nos 4 a 0 sobre o Botafogo. O Palmeiras teve de suar para fazer 2 a 1 no Bragantino, em Bragança Paulista.

Calma, calma. Não atire a primeira pedra. Isso não significa que o time de Emerson Leão vai desbancar os demais, nem que a rapaziada de Luiz Felipe Scolari provocará novas decepções.

Gostei do comportamento do São Paulo – atrevido desde o início contra um desconjuntado Botafogo. A opção de Leão por Lucas, Luís Fabiano e Fernandinho mais adiantados foi interessante. O trio infernizou a defesa do tricolor rival, e como consequência foram várias as situações de gols criadas e perdidas. Tudo se acalmou a partir do gol de Rhodolfo, de cabeça, aos 36 minutos, depois que o time havia dado oito finalizações.

Dali em diante o São Paulo se aquietou e os demais gols vieram naturalmente, com Cicero ainda no primeiro tempo, além de Edson Silva e Márcio (contra). Leão aproveitou a facilidade para fazer experiências e observações. Tanto que colocou Maicon no lugar de Denilson e quis ver como se comportava Casemiro no lugar de Fernandinho. Saiu satisfeito com as perspectivas de o time se sair bem na competição estadual.

Sufoco em Bragança. O Palmeiras mostrou em Bragança acertos e falhas que carrega de 2011. Marcos Assunção continuou a ser a referência, com seus lançamentos e bolas paradas; Valdivia alternou momentos bons e irregulares; Luan correu, lutou e se equivocou como sempre; Ricardo Bueno provou que não é o atacante dos sonhos da torcida; Henrique foi bem; Leandro Amaro fez um gol e se atrapalhou em outros lances; Bruno cobriu a ausência de Deola, mas não deve ser o sucessor de Marcos.

O mérito do time foi a entrega, conseguiu superar-se depois de levar o gol de empate, em cobrança de pênalti de Wellinton na etapa final. Mesmo com dificuldade, avançou. E, como havia ocorrido com o Corinthians, uma substituição foi imediatamente decisiva. No sábado, Tite colocou Elton em campo e dois minutos depois ele fez o gol de empate. Neste domingo, Felipão trocou Tinga por Maikon Leite aos 37 minutos. Aos 39, Maikon fez 2 a 1.

Não foi uma grande exibição, mas a dedicação serve de alento. Estrear com derrota sempre é chato.