São Paulo renasce e Figueirense assombra

O São Paulo tirou um peso das costas, com os 2 a 0 sobre o agora lanterna Avaí. E Luís Fabiano, autor dos gols, começa a espantar a desconfiança em torno de sua capacidade de decidir. O resultado deixa o tricolor com 53 pontos e com esperança, ainda, de vaga na Libertadores. Já o Figueirense, com 2 a 1 de virada no Atlético-MG, enfileirou a sexta vitória consecutiva, tem 56 pontos, encostou no Fluminense e espreita Corinthians e Vasco. Espantoso!

Fazia dois meses que o São Paulo não ganhava uma. Nesse período, foram seis empates e três derrotas. Só por isso, bater o Avaí já seria motivo de alegria. Sem contar que deu para subir um pouco na classificação geral. O jogo valeu também por Luís Fabiano e seus gols, ambos no segundo tempo, aos 12 e aos 19. O Fabuloso só precisa ser mais calmo. Não adianta nada ficar ansioso. Tanto que tomou mais um amarelo e desfalca o time na próxima rodada.

O resultado foi bacana, o futebol do time ainda não. No primeiro tempo, sobretudo, o São Paulo teve dificuldade contra um rival desesperado e fechado. O panorama começou a mudar na etapa final, com a entrada de Fernandinho no lugar do zagueiro Luiz Eduardo, que formava trio com Xandão e Rhodolfo. O tricolor ficou mais ofensivo, criou as chances e decidiu o jogo. Dessa forma, arrancou suspiros de alívio de sua torcida.

Agora, empolgação mesmo tomou conta dos fãs do Figueirense, com os 2 a 1 no Orlando Scarpelli. Foi no sufoco, na base da pressão e da insistência que a equipe de Jorginho ganhou outra e faz sua campanha mais brilhante no Brasileiro. O Galo assustou, com o gol de Werley aos 37 do primeiro tempo. Mas ficou acuado e levou gols de Wellington Nem aos 6 e Júlio César aos 42. O Atlético tem 39 e ainda teme o rebaixamento.

O Figueirense não só briga por uma boquinha na Libertadores, como se permite sonhar com o título. Aspiração legítima, pelo crescimento notável, sobretudo no returno. É a grande surpresa de um campeonato imprevisível. Merece, na pior das hipóteses, ser um dos representantes brasileiros no torneio sul-americano do ano que vem.