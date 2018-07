São Paulo só acumula números… negativos

O São Paulo tem apanhado mais do que boi ladrão, como se diz no interior. Mas, das 13 derrotas que sofreu nas últimas 17 partidas (3 empates e 1 vitória completam a fase), a deste domingo contra a Lusa é aquela para a qual dou desconto maior. Os 2 a 1 no Canindé não surpreenderam, nem tanto pela fase ruim; sobretudo pelo desgaste tricolor. Não é fácil voltar de uma viagem ao Japão na sexta-feira e jogar dois dias depois.

Diante das circunstâncias, até que o pessoal do Paulo Autuori correu, se esforçou, deu calor no adversário e teve chance de virar ou, na pior das hipóteses, de agarrar-se a um empate. E, ao contrário do que eu imaginava, a reação veio na segunda etapa, quando todo mundo deveria estar com a língua de fora e, no entanto, correu bastante.

O primeiro tempo foi decepcionante. O São Paulo se embaraçou diante de uma Lusa bem distribuída, veloz, pronta para dar o bote assim que surgisse oportunidade. E ela apareceu aos 37 minutos, com Diogo aproveitando rebote para fazer 1 a 0. A desvantagem deu aquela desanimada no penúltimo colocado do Brasileiro.

O São Paulo não jogou a toalha, na volta do intervalo, e ainda empatou com gol-relâmpago de Lucas Evangelista, com 25 segundos. O vira-vira esteve nos pés de Rogério, aos 8 minutos, em cobrança de pênalti. O veterano errou de novo e aumentou o cartaz de Lauro, que defendeu e fechou semana ótima: na quarta, ele havia feito o gol de empate, nos descontos, no jogo com o Flamengo.

As chances, embora não muitas, foram buscadas pelo São Paulo. Como na fase ruim, tudo acontece, vieram mais duas escorregadas para fechar a conta: a primeira, em outro gol de Diogo, aquele da vitória. Depois, pouco antes do apito final, a bola ia entrando no gol de Lauro, após cobrança de escanteio, mas Aloisio meteu a mão. Lance anulado!

É, está complicada mesmo a situação tricolor. Jogadores inseguros, esquema que não rende, erros e derrotas que se acumulam. Só 10 pontos em 39 disputados. Ainda haverá fortes emoções…