São Paulo vai bem. Mas o que há com o Fabuloso?

A largada do São Paulo no Campeonato Paulista continua impecável, pelo menos do ponto de vista prático. Até agora são três vitórias em três apresentações, as duas mais recentes com alguma dificuldade (os 3 a 2 sobre o Oeste no meio da semana e os 2 a 1 deste sábado diante do São Caetano). Ótimos resultados, para fazerem o time encorpar e para acumular pontos e facilitar a classificação – bem previsível, é verdade – para a próxima fase.

O que preocupa são as baixas logo de cara. Sem contar algumas periféricas, como Rodholfo e Fabrício, a primeira a assustar foi a de Rogério Ceni, que se machucou na pré-temporada, passou por cirurgia e fica de molho talvez por seis meses. Em seguida, é Luís Fabiano que sai de cena, não se sabe ainda por quanto tempo. O Fabuloso abriu o placar, no Morumbi, mandou uma bola na trave, mas aos 30 minutos deixou o campo por lesão muscular.

O atacante deixa um ponto de interrogação: é vítima de azar, do imponderável, que pode aprontar com qualquer um? Ou precisa passar por uma revisão caprichada? No ano passado, ao voltar para o Morumbi, em definitivo, teve problema grave, que também só foi resolvido com operação. A recuperação foi lenta e, quando se imaginava que estivesse zero-quilômetro, voltou a entrar na faca, para corrigir sequelas. E mais tempo se perdeu até a liberação.

Espero que seja uma maré ruim, apenas (o que não é pouco, por se tratar de um jogador menos jovem). E que o São Paulo, que zela tanto pelos check-ups de seus atletas, mapeie Luís Fabiano de fio de cabelo ao dedinho do pé. Trata-se de jogador importante, mas que na passagem atual pelo Morumbi marca mais pela permanência no estaleiro do que pelo aproveitamento. Que tenha melhor sorte daqui pra frente.

Sorte (e eficiência) não tem faltado ao time. Leão elegeu a base, tem repetido a equipe na medida do possível e faz experiências. Maicon, por exemplo, tem entrado sempre e dá sinais de que logo pode arrumar lugar. Cícero e Casemiro continuam sob a mira do treinador e vão se alternando nas substituições recíprocas. No jogo com o São Caetano, houve dificuldade, o líder levou um susto no gol de Moradei e desfez o nó na parte final do segundo tempo, com o gol decisivo de Lucas que contou com a inestimável colaboração do goleiro Luiz.

O ponto ideal de equilíbrio continua distante – o que é normal. Por enquanto, falhas precisam ser relevadas, pois a temporada mal iniciou e ninguém está tinindo. Mas, com vento a favor, diminuem cobranças da torcida e fica menos complicado o técnico fazer ajustes. E é disso que Leão tem de se valer, para tirar o máximo nas etapas decisivas do Estadual. Sem contar que logo mais começa outra tentativa de busca pelo título inédito da Copa do Brasil.