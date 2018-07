Seleção Brasileira é teste para paciência

Está difícil torcer para a seleção brasileira. Não me refiro ao fato de que ela só se apresenta no exterior e que tem, por trás, estrutura comandada por um cartola que o povo quer ver pelas costas. Falo de futebol mesmo. Cada apresentação é nova sessão de paciência, de resistência ao sono e à vontade de desligar a televisão. Como aconteceu nesta terça-feira nos dias2 a1 sobre a Bósnia.

Pra começar, a vitória é enganosa. Ela veio no finalzinho, com gol contra (Papac) e foi consequência mais de pressão desordenada do que superioridade técnica. O Brasil a rigor jogou nos dez primeiros minutos, quando ficou em vantagem com o gol de Marcelo. Depois, encolheu, mostrou os erros de outras ocasiões, cedeu o empate (com valiosa colaboração do goleiro Julio Cesar) e viu os bósnios criarem mais.

Se estatísticas valem, a seleção teve muito mais posse de bola – em “números de Barcelona”, para ficar em referência feita por Galvão Bueno. Mas o próprio dono da voz na Globo riu dessa observação, ao acrescentar que “não significou criar chances de gol”. Pois foi isso: o Brasil não criou, não acuou o rival, não o incomodou. Foi morno, como sempre, à imagem e semelhança de seu treinador.

O jogo mostrou que, salvo engano, há jogadores que têm lugar cativo, como Daniel Alves, Thiago Silva, Marcelo e Neymar. No mais, o bom senso indica que há vagas abertas, desde o gol (Julio Cesar se mantém com o nome) ao meio e ao ataque. Não se pede grupo fechado, a mais de dois anos da Copa. Mas a esta altura pelo menos uns sete nomes poderiam surgir como consenso. E não há nem isso.

Um apecto que me chamou a atenção foi a presença de Ronaldinho Gaúcho. Não dá para considerar normal um craque com a história e as glórias dele gastar a maior parte do tempo limitado a uma pequena faixa do campo, com toquinhos de lado e passes curtos. Isso qualquer jogadorzinho comum faz. A cada apresentação, ele destrói um pouco da imagem brilhante que construiu no passado.