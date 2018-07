Será que termina em pizza o caso Kléber?

O entrevero entre Kleber e a diretoria do Palmeiras não está com jeito de que vai terminar em pizza. O atacante desceu a lenha na cartolagem, em entrevista concedida no começo da tarde para a rádio Estadão ESPN, e vai ser necessário muito jogo de cintura para que o mal-estar fique superado. Alguém terá de ceder nessa história.

O “Gladiador” disse, entre outras coisas, que a cartolagem força seu retorno, mesmo sem condições ideais, para evitar que se transfira para o Flamengo. Ele garantiu que continua a sentir dores e que não fez corpo mole para ficar fora dos últimos dois jogos da equipe. E pegou pesado com o diretor de futebol, Roberto Frizzo, ao acusá-lo de omisso e ausente na rotina do departamento que comanda.

Numa demonstração de que não está nem aí para os patrões, afirmou que lhe interessa estar com relacionamento em paz com torcida, companheiros e com Felipão. Conversa de quem está chutando o balde, embora garanta desejo de ficar no Palestra. Frizzo também falou na rádio e tratou de colocar panos quentes.

Não condeno a postura pública do dirigente. Não era o caso de ver o circo pegar fogo. Mas duvido que internamente as declarações de Kléber não tenham desdobramentos. Ele pode ter razão no desabafo e é um direito seu manifestar-se. A intensidade com que o fez, no entanto, soou estranha, pois deu um bico na hierarquia. Por muito menos, um trabalhador comum estaria a assinar sua carta de demissão.

Não vejo inocentes nesse episódio. Kléber está com a cabeça nas nuvens desde que começou o assédio do Flamengo. E não é por menos. Se o sujeito recebe proposta para ganhar o dobro em novo emprego, dificilmente se mantém indiferente. O Palmeiras não deixa de ter razão em ficar receoso de conceder reajuste que considera fora dos padrões. Tem lá sua programação financeira e deve segui-la. Cada um vê seu lado.

E tem mais: Kléber só mandou brasa porque percebe a fragilidade do comando do clube. Os cartolas não têm feito sua parte e não é à toa que Felipão em vários momentos teve de tomar dores que não são suas. Foi obrigado a assumir funções que seriam de seus superiores. Ou a diretoria age, resolve esse imbroglio logo ou perderá moral.