Série fácil eleva astral da seleção

O jogo com o Japão fechou a série de molezas com as quais o Brasil se deparou nos últimos tempos. Começou com África do Sul, seguiu com China e Iraque até o amistoso desta terça-feira na Polônia, num estádio semideserto. O placar, folgados 4 a 0, mostra a diferença entre as duas equipes. Voltam todos contentes para seus respectivos clubes.

Ufanismo à parte que essas vitórias provocam – e tem gente achando que a seleção está pronta –, o pacote de bondades pode ser útil, desde que Mano Menezes tire conclusões sensatas. Que ele esqueça os resultados e se concentre nas observações

Uma delas é a de que Ramires e Paulinho podem formar uma boa dupla de volantes que marcam e sabem sair para apresentar-se na frente. (Ambos fizeram gols, só que o de Ramires, numa jogada de Neymar, foi mal anulado.) A defesa ainda carece de ajustes – e sequer foi testada contra rivais de segunda (ou terceira) linha.

Kaká voltou bem, fez gols, encorpou bem o meio-campo e o ataque. Interessante será vê-lo contra adversários mais fortes, no ano que vem. Oscar e Neymar são nomes garantidos. Hulk também se firma. Ainda assim, há brecha para mais experiências no setor.

Contra o Japão funcionou bem a distribuição prevista pelo treinador. Os gols surgiram com naturalidade (Paulinho, Neymar 2 e Kaká), houve duas bolas na trave, poucos sustos para Diego Alves. Enfim, o quadro ideal para deixar Mano em paz.