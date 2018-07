Silêncio! Homens jogando*

Lembra do pôster clássico da enfermeira a pedir silêncio? Era presença obrigatória nas paredes de consultórios, prontos-socorros e hospitais que se prezassem. Impunha respeito, intimidava as pessoas, ao alertá-las de que se tratava de lugares sérios, em que o barulho atrapalhava os trabalhos.

A imagem atemorizante dos tempos de infância me veio em mente ao saber que o consórcio que assumiu o controle do Maracanã pretende baixar normas de comportamento para as torcidas. Em linhas gerais, a intenção é a de proibir entrada de bandeiras com mastros de bambus, assim como banir surdos, bumbos e outros instrumentos musicais das dependências do remodelado estádio.

Vai além: o público deve ficar sentado em seus devidos lugares e trajado adequadamente, ou seja, sem tirar a camisa. Chega de dorsos nus nas arquibancadas. Não condizem com as linhas elegantes da arena, estão contra os novos ares que soprarão por aqui após a disputa do Mundial de 2014. Compostura precisa dar o tom ao espetáculo protagonizado dentro de campo. Etc.

A notícia se espalhou logo por sites e jornais, com os mais variados comentários. Os responsáveis pela praça esportiva alegam que há intenção de diminuir violência e depredações, e por consequência aumentar o conforto dos usuários. Qualquer um com bom senso concordará com a ideia de acompanhar uma partida em segurança.

O xis da questão não está nas empresas que compõem o consórcio, mas no exagero. Cartilha boa só a mítica Caminho Suave, que durante décadas alfabetizou milhões de brasileiros. De resto, em geral são antipáticas e carregam ranço autoritário. Sobretudo as que se propõem a ditar regras para frequentadores dos campos de futebol e tentam domar o que tem de mais espontâneo.

Estádio é lugar para extravasar alegria, para catarse popular, espaço para lavar a alma e para confraternização sem preconceitos. Tudo bem tentar uma certa ordem, desde que não roube o espírito de transgressão do local. Não está longe o tempo em que palavrão dará processo e cadeia, ou em que vibrar com gol fora dos padrões significará a imediata exclusão do infrator.

Rituais e preceitos diferem, de acordo com o ambiente. Templos religiosos, por exemplo, pedem recolhimento e trajes discretos. Desagradável ouvir alguém falar ao celular num teatro, num cinema, numa sala de concertos. Velórios, tribunais, cerimônias oficiais têm seu código de etiqueta e é de bom-tom segui-las. Os estádios também tem suas idiossincrasias.

Não ao caos e ao desrespeito desenfreado dos fãs, da mesma forma como é inconcebível a elitização que começa a dar o ar da desgraça, como se viu na Copa das Confederações. Dá pra achar meio-termo e todos serem felizes.

O Complexo Maracanã Entretenimento S.A esclarece que em nenhum momento falou em baixar normas para a proibição de bambus, surdos, bumbos, assistir jogos em pé e sem camisa.

*(Tema principal de minha crônica no Estado de hoje, sexta-feira, 12/7/2013.)

PS. Após a publicação da coluna, recebi agora pela manhã nota da assessoria de comunicação do consórcio que administra o Maracanã. Reproduzo a seguir, na íntegra.

“Antero, boa tarde. O que a concessionária propõe é que os clubes dialoguem com seus respectivos torcedores para que, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), prevaleça no Maracanã o tripé conforto, segurança e acessibilidade em benefício de todos. O Complexo Maracanã trabalha para que as famílias voltem a frequentar o estádio, com todas as condições de segurança.”