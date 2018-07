Sport carimba as faixas do Corinthians

O Sport não vai para a Libertadores. Tem 56 pontos, pode chegar aos 59 do São Paulo, mas com vitórias a menos não garante o quarto lugar no Brasileiro. Porém, pode colocar no histórico da competição de 2015 que carimbou a faixa do campeão. Recebeu o Corinthians, na tarde deste domingo, na Arena Pernambuco, e lascou 2 a 0. Valeu a satisfação.

Vá lá que não foi um jogo com aquela intensidade. A equipe de Paulo Roberto Falcão sabia que o G-4 já não era possível, enquanto os corintianos, com formação mista, estavam em campo para cumprir tabela e continuar a festa pela conquista da taça. Se possível, estabelecer recorde de índice de aproveitamento na competição e aquela cascata toda de “melhor time dos pontos corridos”.

Não que o Corinthians tenha sido irresponsável no jogo – e seria injusto fazer tal avaliação com um grupo que chegou na frente dos demais com mérito e competência. Só que não se esfalfou para brigar pela bola. Nem era o caso. Sorte do Sport, que abriu vantagem com Matheus Ferraz aos 23 minutos do primeiro tempo e fechou a conta com André, aos 46 do segundo.

Não mudou a vida de nenhum dos lados. No entanto, não se estraga a alegria do Sport, que confirmou, diante do vencedor da Série A, que teve desempenho digno ao longo de 2015. E provavelmente encoraja técnico, jogadores e dirigentes para um 2016 melhor.

E o Corinthians? Só curtição. Merecida.