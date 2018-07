Sport e a goleada para tomar fôlego

Meu amigo, este Brasileiro é da pá virada. Um tal de ganha e perde em todos os setores da tabela. No topo, Palmeiras, Inter, Grêmio e Fla perderam. Na base, alguns reagiram, casos de Botafogo e Sport, com vitórias importantes.

A do Sport, no início da noite deste domingo, foi daquelas de lavar e enxaguar a alma: 5 a 1 na Chapecoense, até aqui uma das surpresas do campeonato. Placar gigante, esmagador, que tirou o time pernambucano da zona da degola. Mais do que isso, deve servir de referência para a reação daqui pra frente.

Jogo esquisito, que se soltou só no segundo tempo. O primeiro teve o Sport com mais iniciativa, pela necessidade de sair do sufoco. E uma Chape bem colocada em sua proposta de defender-se. Mesmo assim, fechou com 1 a 0, gol de Rodney Wallace. Fora algumas tentativas, sem sucesso.

No segundo, o circo pegou fogo. A Chapecoense deu resposta rápida, com empate no primeiro minuto (Ananias). Depois, foi um festival de Sport, com os gols de Rhitley, Rodney Wallace, Diego Souza e Ronaldo pra fechar a conta. Resultado pra ninguém botar defeito.

A doideira da Série A mostra a Chapecoense em 11.º com 15 pontos, três a mais do que o Sport, em 16.º. Ou seja, está fácil, ainda, saltar várias casas na classificação, desde que se consigam alguns bons resultados.