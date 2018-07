Surra no Iraque só valeu pela volta de Kaká

O jogo com o Iraque valeu para os árabes que compraram o direito de levar a seleção pra onde quiserem. Valeu também para enriquecer a estatística recente (16 gols nos últimos três jogos) do time e o saldo de Mano Menezes. Foi bom, ainda, para muitos brasileiros e iraquianos desterrados na Suécia matarem saudades de casa. Fora isso, os 6 a 0 desta quinta-feira, em Malmoe, só compensaram para ver Kaká de volta ao time nacional, após dois anos e três meses de ausência. E só.

O meia-atacante do Real Madrid teve movimentação boa, no primeiro tempo. Logo no início, surgiu chance de cabecear para o gol, e o goleiro defendeu. Depois, participou do lance do segundo gol de Oscar. Além disso, deixou a marca dele, ao fazer o terceiro, na segunda etapa.

Kaká tratou de deslocar-se pelo lado esquerdo, como havia pedido o treinador, e procurou sempre que possível triangulações com Neymar e com Oscar. Daí pode dar samba, com Hulk a completar o quarteto. Como teste de reinício para Kaká foi ok – e nada melhor do que um adversário fraquinho pra ganhar confiança. Kaká saiu aos 25 minutos com a certeza de que entrará contra o Japão e terá novas oportunidades. Parece resgatado.

No mais, foi um treino oficial, dessas perdas de tempo que banalizam a seleção e com as quais nos acostumamos à força. A tarefa se mostrou tão fácil, o rival tão dócil que os brasileiros se desinteressaram, a ponto de Mano promover festival de alterações. Os gols de Hulk, Neymar e Lucas antigamente entrariam no noticiário como “gols sem preocupação de contagem”.

Seguinte: vamos aguardar os jogos que faltam da 29.ª rodada do Brasileiro que são mais importantes. Haverá mais adrenalina, tensão, drama e superação em Palmeiras x Coritiba e Sport x Grêmio. Seleção pra valer, pelo jeito, só na Copa das Confederações e no Mundial.