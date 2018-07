Tevez, Messi, Batista? Aberta temporada de caça na Argentina

A Copa América não deveria servir para nada. Ou quase isso. É torneio caça-níquel e desgasta-jogador, que interessa à Conmebol e a seus parceiros comerciais e de cartolagem. No entanto, pode provocar crise numa das seleções mais respeitáveis do mundo. A Argentina, anfitriã dessa competição longa, arrastada e chata, caiu fora na noite deste sábado e os efeitos devem aparecer logo, na forma de estádios esvaziados e de bronca em cima de jogadores e técnico.

Aposto como não faltarão críticas a Carlitos Tevez, porque perdeu pênalti, e Messi, o astro que brilhou pouco. E, de quebra, para Sérgio Batista, que muitos consideram cru para o cargo. Bodes expiatórios, vilões, traidores abundam em momentos de grande decepção no futebol. Mas será que merecem ser crucificados? Pra mim, não.

Tevez é lutador incansável e compensa a técnica mediana com dedicação. Não vale os centos e tantos milhões que o Manchester City nem os quase 100 milhões que o Corinthians pretende gastar só para tirá-lo da Inglaterra. (Mas essa é outra história, que daqui a alguns anos renderá polêmicas calorosas no Parque São Jorge. Aguardem e me cobrem…) No clássico com o Uruguai não esteve acima, nem abaixo de nenhum de seus companheiros. Errou pênalti, como já vi errarem – e num mesmo jogo – Zico, Sócrates e Platini. Quer mais?

Messi é um dos mais refinados jogadores das últimas décadas. Um monstro no Barcelona. Só que não repete na Argentina as mágicas com as quais diverte o público catalão. Foi combatido mais uma vez, fez o passe para o gol de empate no tempo normal, porém não desequilibrou. Era a grande esperança dos argentinos; agora, vão olhá-lo de esguelha? Provável. E burrice.

Batista é o que é: quando atleta, jogava para o time. Como treinador, ainda tem caminho a percorrer para se fixar como nome de peso. Tem uma medalha olímpica no currículo, o que é bom, mas não muito. Talvez não resista até a Copa de 2014, normal para quem ocupa cargo tão importante quanto o de treinador da Argentina. É preciso estofo, além de estômago para as críticas e para lidar com cartolagem. Sai arranhado da Copa América.

Concentrei as observações na Argentina, por ser a dona da festa e não ter direito mais aos docinhos. Mas registro o empenho, a raça, a entrega da seleção do Uruguai. E não só isso. Vive momento excelente, com jogadores de qualidade técnica acima do que vinha mostrando havia muito tempo. Repete, no mínimo, trajetória semelhante à da Copa da África. E é candidata ao título. Servirá para melhorar sua autoestima. Nada muito além disso.