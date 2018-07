Tite merece a seleção. Mas não deve…

Crônica do jornalista Roberto Salim.

Eu não sou o Tite.

Admiro o Tite, respeito o Tite, torço pelo Tite.

É a hora dele ser o técnico da seleção brasileira, não há a menor dúvida.

Mas o Tite é um cidadão acima do técnico de futebol.

Ele assinou um documento, no ano passado, pedindo a mudança no comando da Confederação Brasileira de Futebol.

E não é só o presidente Marco Polo Del Nero.

É todo mundo mesmo, do vice aos diretores.

O esquema viciado da época de Ricardo Teixeira continua o mesmo.

O ex-presidente José Maria Marin continua detido nos Estados Unidos.

E o cidadão Tite sabe tudo isso.

Eu fico pensando: o melhor técnico para a seleção é ele. E ele, por ser o cidadão que é, não pode aceitar.

Como ele vai apertar a mão de Marco Polo?

Como vai receber troféu ao lado dessa turma que ele condena?

Como vai treinar o time e receber o presidente para uma visita de cortesia na Granja Comary?

Mesmo que o presidente tenha prometido carta branca, que não tenha sugerido qualquer tipo de imposição às convocações, que não tenha sugerido o nome do médico, do preparador físico, do hotel em que a seleção deve ficar.

É uma decisão do Tite.

Se não aceitar, ficaremos mais fracos nas Eliminatórias para a Copa da Rússia.

Se aceitar, ficaremos decepcionados com o cidadão que tanto admiramos.

Sei que não vai adiantar, mas aqui vai um pedido: renuncia Marco Polo. Renuncia…