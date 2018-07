Tribunal cumpre a Lei. Mas fez Justiça?

Você acha que a defesa da Lusa foi ao tribunal nesta sexta-feira com esperança de que inverteria o resultado de primeira instância do Tribunal Esportivo? Por mais otimistas que fossem, os advogados no íntimo deveriam desconfiar de que o esforço seria inútil.

E foi em vão: a Lusa caiu para a Série B, de novo por unanimidade, pela ação dos senhores auditores. Eles conseguiram, no carpete e no ar-condicionado, o que os rivais não obtiveram em campo. A batalha jurídica se revelou mais importante do que a luta pela bola.

Mas, o que se viu na corte, no Rio, foi a ratificação de condenação ocorrida já na terça-feira, dia 10, quando o procurador do STJD, Paulo Schmitt, declarara que a situação do time paulista era irrecuperável. Ou seja, a sentença veio antes dos julgamentos.

O tribunal se apega à aplicação da Lei, com direito a explicação longuíssima do primeiro auditor. Ninguém é contra a Lei; cretinice achar o contrário. O que se pediu foi Justiça, ou que a Lei considerasse atenuantes no caso da Lusa. Ela poderia ser condenada, porém a pena mais branda do que a perda dos pontos que a empurraram para a Série B.

Ah, mas isso não está no regulamento, alegam os inúmeros justicialistas de última hora. Meia-verdade. Se houvesse interesse em fazer Justiça, seria encontrada alternativa. Como o próprio tribunal encontrou em outras ocasiões. Bastava querer.

O tribunal, no entanto, achou que a publicidade em torno do episódio serviria para dar-lhe mais credibilidade. Será que deu mesmo? Essa a noção de Justiça que se passou para o torcedor? A de que um clube pode ver jogado no lixo o que fez dentro de campo?

A Lusa paga por um erro, que teve ainda o tribunal e a CBF como partícipes, por não mostrarem agilidade em suas ações. O tribunal porque demora para fazer julgamentos rotineiros. A CBF por não ter mecanismos de informação rápidos e eficientes para evitar que os clubes sejam prejudicados por primarismo na forma de divulgação de fatos importantes.

O Fluminense não teve nada a ver com o início dessa história. É fato. Mas dela logo se interessou, por vislumbrar possibilidade de beneficiar-se. Caso contrário, não teria mandado advogado para as duas sessões. Não se diga, portanto, que entrou por acaso. Se achasse que a neutralidade era o ideal, ficava em seu canto a aguardar o resultado do tapetão.

Essa história provavelmente terá desdobramentos, na Justiça Comum. Por mais que se diga que “prevaleceu a Lei”, na verdade a Justiça perdeu. E o futebol também.