Tite e os (bons) meninos do Brasil

Crônica do jornalista Roberto Salim.

Que seleção do mundo tem a possibilidade de juntar em um só time jogadores como Neymar, Vitinho, Douglas Costa e Gabriel Jesus? A Argentina talvez. Qual mais? E ainda tem um punhado de jovens que vêm comendo a bola.

Então, por que o futebol brasileiro está na situação que está, por que não exibe entrosamento, por que se perde em jogos fáceis, por que a seleção virou um time que não impõe mais respeito?

As respostas são muitas. Nosso calendário é ruim. O técnico anterior era marrento. Os jogadores não sentem mais orgulho de vestir a amarelinha? Não sei.

Ah, os dirigentes são despreparados, mal intencionados, só olham para os negócios que o futebol propicia? Esta é uma questão que vem de longe.

A CBF é administrada de forma suspeita há muito tempo. Desde a época da CBD.

Então, o que acontece? Quem marca os amistosos não é o treinador. Quem convoca a tropa inteira não é o treinador. Quem escolhe a concentração e o campo de treinamento não é o treinador.

Saudade de Telê Santana, de seu Waldir Joaquim de Morais de gente transparente.

Fico imaginando Telê escolhendo a seleção e tendo os meninos citados lá no começo desta reflexão… Será que Douglas Costa, Vitinho, Gabriel Jesus e Neymar deixariam pedra sobre pedra nas defesas inimigas?

Todos jogadores diferenciados. Todos bons de bola. E ainda tem Lucas Lima e muita gente boa ainda para amadurecer.

Que Tite consiga juntar esse pessoal em campo e jogar todos dirigentes para o buraco do esquecimento, que se transforme no comandante de novos tempos e que sua assinatura no manifesto para derrubar os malfeitores do futebol nacional não tenha sido apenas jogo de cena.