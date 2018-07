Tropeção da arbitragem em Itaquera

Na segunda-feira, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro vibrou, assim que apitou o final de São Paulo 1 x Grêmio 1, no Morumbi. Estava feliz pelo excelente desempenho em um jogo complicado.

Neste domingo, não repetiu o gesto, no encerramento de Corinthians x Fla (mesmo placar), em Itaquera. Nem poderia. Talvez por modéstia (o gesto do início de semana foi criticado por alguns) e por pudor (errou ao anular gol legítimo de Jô quando estava 0 a 0.)

A tropicada da arbitragem foi decisiva no resultado final, de um duelo em que cada equipe mandou um tempo – o líder do Brasileiro no primeiro e o Fla no segundo. O lance importante ocorreu aos 12 minutos. Num contragolpe, Rodriguinho serviu Maycon, que passou para Jô mandar para o gol. Ricardo Marques vinha na corrida, trombou com Rodriguinho na entrada da área, caiu e se deixou enganar pela decisão do auxiliar Pablo Costa. Erro grave.

Mas o Corinthians superou a falha e abriu vantagem, com o Jô de sempre, aos 21 minutos, numa bola roubada por Balbuena, na defesa, e com o lançamento longo. Jogada impecável, bem a caráter do que faz a turma de Fábio Carille neste campeonato. Foram três finalizações em 45 minutos, duas no gol e uma apenas válida.

O Corinthians econômico, firme na marcação, prevaleceu no primeira parte. Mal sentiu ausência de Pablo e Jadson (fora há algumas rodadas) e de Romero. Ainda perdeu Marquinhos Gabriel aos 38, por contusão, substituído por Giovanni Augusto. O padrão de desempenho manteve-se inalterado. O Fla deu um chute, apenas, com Romero.

No segundo tempo, o panorama mudou. O Fla avançou, Diego e Everton Ribeiro se apresentaram mais para criação e finalização. O Corinthians optou pela armadilha habitual, de atrair o adversário e partir para o contra-ataque veloz. Não deu certo. Cássio apareceu em duas defesas, veio o empate (com Réver), uma bola na trave (quase Pedro Henrique faz contra) e o alívio final com o ponto conquistado.

Para o Corinthians não alterou grande coisa a situação na tabela. A vantagem em relação ao Grêmio subiu para nove pontos (41 a 32). Pode cair, se os gaúchos ganharem do Santos. Mas mantém distância confortável em relação ao Fla.

Os dois times mostraram que: 1 – o Corinthians se vale do conjunto e de esquema tático definido, o que ajuda a consolidar a incrível série invicta e a liderança; 2 – o Flamengo tem bons jogadores, porém carece de conjunto. Por isso, não decola.

Mas é bom ressaltar: a arbitragem desta vez interferiu no resultado.