Um time pronto*

Amigos corintianos perguntam se a equipe deles conquistará o mundial. Questão pertinente, fruto de angústia esportiva tão transcendental quanto o sentido da vida, e sei que a resposta que esperam é um categórico “Sim!”. Pois lhes digo que Tite e rapazes podem voltar do Japão com troféu na bagagem, medalha no peito e grana no bolso. As perspectivas são promissoras. Como há o risco de embarcarem com um bico deste tamanho, com ocorreu com o Santos em 2011. Para trocar em miúdos: não sei o que vai rolar. Quem me dera antecipar resultados!

Há indícios que permitem chegar a conclusão animadora, ressalvada a premissa de que o futebol engana, é caixinha de surpresas, não se ganha de véspera e outras cautelas clássicas. Mesmo assim, por que o fiel alvinegro tem direito de se sentir esperançoso na aventura? Por várias razões, uma delas é a de que o time está pronto, redondo, no ponto.

O Corinthians não encanta como o Barcelona dos melhores momentos. Não tem Xavi, Iniesta ou Messi. Não possui nem sequer um jogador que se aproxime dos regentes espanhóis ou do solista argentino. Calma, a carência não deve provocar aflição. O trio de astros pertence à camada especial nesse terreno e não serve de parâmetro para times comuns.

E o campeão da Libertadores é comum, entendido aqui como normal, embora num tom acima da média. Não foi por acaso que conquistou o Brasileiro de 2011 e o título continental de 2012. As taças não lhe caíram do céu, mas representaram a colheita de um plano bem desenvolvido, dentro e fora de campo.

O Corinthians dos últimos dois anos baseia o sucesso na regularidade e na eficiência como marcas registradas. A constância o fez sobressair. Repare que são raros os registros de apresentações excepcionais, da mesma maneira como fica difícil puxar pela memória jogos com atuação desastrosa. Trata-se de um grupo confiável, com sistema que funciona. Tite não mudaria agora. Nem deve.

Tanto não há o que esconder que a escalação para pegar o Al Ahly, na quarta-feira, já está na boca de todos e é aquela que o torcedor sabe de cor e salteado. O gol estará entregue a Cássio, nem se discute. Alessandro, Paulo André, Chicão e Fábio Santos formam a defesa, em geral sólida, austera e sóbria. As vigas mestras, no meio, estarão representadas por Ralf e Paulinho, nome de dupla caipira, o que faz sentido: ambos se entendem por música. Douglas e Danilo darão o toque de experiência na criação. Na frente, Guerrero e Emerson, que não são goleadores, mas decidem.

Bom time, que sabe abafar adversários, ao marcá-los na saída de bola, ou na intermediária, e que é conciso e prático em contragolpes e respectivas finalizações. Na teoria, não deve tropeçar nos egípcios, obstáculo antes de pegar o Chelsea (ou o Monterey). Evidente que existe a possibilidade de que, ao topar com o Al Ahly, esteja num dia péssimo, como o Inter diante do Mazembe, dois anos atrás.

Mas os africanos que passaram pelo Sanfreece Hiroshima jogam feijão com arroz básico. Um bom goleiro, uma defesa que se confunde diante de trocas de passes e de velocidade; meio-campo e ataque medianos.

Ok, há sempre o imponderável, que fascina no jogo de bola. Nele se fundamenta a esperança de quem torce por fiasco corintiano. Se o script for seguido à risca, o recital de estreia será bem sucedido e o tira-teima ficará para o domingo, diante de adversário igualmente comum. O único senão: o futebol é arte em que, com frequência, atores principais esquecem suas falas. Portanto, cuidado Timão!

*(Minha crônica no Estado de hoje, segunda-feira, dia 10/12/12.)