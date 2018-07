Um vale tudo em que todos perdem

Vanderlei Luxemburgo não é um frade capuchinho e passa imagem antipática para muita gente. Ou seja, é personagem controvertido no futebol. Mas, mesmo quem não goste dele não deve considerar normal as agressões de que foi alvo, na noite de quinta-feira, após o empate com o Huachipato que deu a vaga ao Grêmio na Libertadores.

Violência sempre, sempre, é desagradável, não deve ser aceita como meio de resolver diferenças. E se torna mais grosseira e covarde quando se vê jovens atletas atacando um sexagenário como o treinador brasileiro. Dar socos e pontapés é cena grotesca, é manifestação antissocial, antidesportiva. Quem vibrou com aquilo deveria colocar-se no lugar de Luxemburgo ou de algum parente. E verá como provoca indignação.

Não sei o que Luxemburgo disse, assim que terminou o jogo. Ele garante que apenas cumprimentou o árbitro. E, mesmo se tivesse feito alguma ironia, não se justificava o destempero do massagista do Huachipato, um senhor com cabelos brancos e claramente mais velho do que o técnico brasileiro. Muito menos a reação truculenta do treinador clube chileno, que ajudou a tornar mais quente o ambiente.

O mais lamentável de tudo é ver que um jogo normal, sem lances polêmicos, sem violência entre os jogadores, tenha terminado como espetáculo de gladiadores. Isso servia para a Roma Antiga, não para os tempos de hoje, numa competição que se pretende ser das mais importantes do esporte. Aquilo nem na várzea acontece.

Só que Libertadores e outras competições internacionais na América do Sul continuam a ser confundidas com rixas entre países, se assemelham a guerras e besteiras do gênero. Isso acontece pela cultura de impunidade incentivada por décadas de omissão dessa entidade frágil e omissa que é a Confederação Sul-Americana de Futebol.

Os cartolas da região são compadres, mais interessados em perpetuar-se no cargo do que em promover o esporte. Brincam de espelhar-se nos colegas europeus, mas na prática agem como coronéis que parecem divertir-se de ver os servos a brigarem entre si.

E, sem ser preconceituoso, repare nos times que ultimamente têm se envolvido em batalhas: são Arsenal, Tigre, Huachipato e outros menos votados. Ou sejam, agremiações sem tradição, que levam para a Libertadores ou para a Sul-Americana a ideia de que vale tudo para ganhar. E nesse vale tudo todos perdem.