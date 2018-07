Uma vaquinha para o São Paulo trazer Nilmar?

Dirigente gosta de inventar moda. Ou melhor, de copiar. O São Paulo agora aparece com a conversa de utilizar doações de torcedores para tirar Nilmar do Villareal. O nome da operação fica pomposo, ao ser enunciado em inglês: chama-se crowdfunding. Cada um coloca um tanto, pra fechar uma compra, e lá adiante pega o lucro, se tiver.

Isso em linguagem popular, no meu Bom Retiro velho de guerra, é a manjada “vaquinha”. Sabe como é? Uma turma de amigos se reúne para arrumar dinheiro pra cerveja, pra picanha, pra farofa e pro pãozinho e monta o churrasco. Ou então, um compra o farnel e depois todos racham a conta.

É mais ou menos o que pretende fazer o São Paulo para ter o atacante o mais rapidamente possível. Com a diferença de que haverá lucro. (Parece mais coisa daquelas correntes milionárias). Ao agir assim, copia procedimento que existe por aí – coisa que americano, principalmente, adora fazer. Os sobrinhos do Tio Sam são dados a esses mutirões, que às vezes trazem benefícios para comunidades.

O Corinthians tentou, dias atrás, jogada semelhante com Cristian, mas não deu certo. O projeto não vingou e o volante continuará no Fenerbahçe. Ou só sai de lá, se pingar o que os turcos querem, uma em cima da outra. Anos atrás, a Federação Paulista de Futebol fez algo parecido com Marcelinho Carioca, que voltou da Espanha e foi para o Corinthians porque a Fiel discou mais vezes um certo número de telefone.

Não gosto desse tipo de operação. Posso ser antiquado, mas prefiro o método tradicional: o clube tem interesse num jogador, pede o preço, confere como está o caixa, pede empréstimo se for o caso e faz a oferta. Se houver acordo, traz o profissional. Caso contrário, espera a maré alta. Como dizia a turma do Mercadão Municipal: quem tem competência que se estabeleça. O que não vale é botar banca com dinheiro alheio, mesmo com nome gringo.