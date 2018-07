Um meia, por favor, senhor Mattos

No começo havia Valdívia.

Mas aí ele começou a falhar… jogava uma. Não jogava mais. Jogava outra… e depois…

Neste meio-tempo vieram Bruno César, Felipe Menezes, Thiago Real, Cleiton Xavier e outros menos votados. E nunca que um meia se firmou no time do Palmeiras.

Surgiram juvenis que ficaram só na promessa ou na má vontade de técnicos. Felipão, por exemplo, insistiacom os volantes cães de guarda.

Até que finalmente surgiu Alexandre Mattos, como o redescobridor do futebol moderno. Chegou com tudo ao reformado Parque Antártica.

O novo diretor de futebol comanda um império verde de tecnologia e investimentos. Foram contratados uns 30 jogadores. O time joga monitorado pelo que há de mais moderno no campo da fisiologia.

O técnico Marcelo Oliveira veio com o apoio de todos. Mas o time não deslanchou, perdeu muitas vezes, errou passes incontáveis e o meio-campo nunca mostrou inteligência. As vitórias nasciam mais do sofrimento do que do bom futebol.

Voltou Cleiton Xavier, contundido. Veio Moisés, que se machucou. E o meia Regis, um dos destaques do último campeonato, foi deixado de lado por Marcelo Oliveira – talvez por algum bom motivo.

Um novo técnico não vai mudar o destino do time, sem que chegue algum jogador inteligente para armar e comandar o grupo dentro de campo.

Dizem os profetas do futebol que não há mais a figura do meia. Mas o que são Lucas Lima, Jadson, Dátolo, D’Alessandro, Paulo Henrique Ganso, o velho Danilo? São miragens?

O Palmeiras precisa encontrar o seu “pensador”.

Caso contrário é melhor arrumar também um outro diretor de futebol.

(Com Roberto Salim.)