Vasco vira bomba e torcida explode com Dinamite

Impressiona como certas equipes são desmontadas de uma temporada para outra. O Vasco no ano passado viveu momento formidável. Depois de início complicado no estadual, reagiu, ganhou a Copa do Brasil e até o final esteve na luta pelos títulos da Sul-Americana e do Brasileiro. Prometia repetir o roteio em 2012 e, no entanto, só acumula decepções.

O mais recente motivo de frustração – e irritação – do torcedor vascaíno é a queda livre no campeonato nacional. Desde a virada do turno, o Vasco não achou mais rumo e, para piorar, acumula quatro derrotas consecutivas. A última veio na noite desta quarta-feira, com os 2 a 1 para o Internacional, de virada e em casa. Com isso, emperrou nos 50 pontos e no 5.º lugar.

O Inter teve méritos, é evidente, para sair de uma desvantagem (gol de Jonas aos 21 minutos do primeiro tempo) e saltar à frente com gols do contestado Diego Forlán (aos 35 e aos 45 também da primeira etapa). D’Alessandro jogou muito e deixou o uruguaio na cara do gol nas duas vezes, com facilidade e categoria. Mas se aproveitou sobretudo da fragilidade do Vasco, desfigurado, tenso, sem sobriedade – e, de quebra, pressionado pelos fãs.

Salvou-se muito pouco do time dirigido por Marcelo Oliveira. Pelo menos no conceito do público, Juninho Pernambucano foi dos poucos poupados de vaias e até de gritos de “olé!” nos minutos finais. Esporádicos os lances de perigo e intensos os episódios de nervosismo da equipe. Que ainda sofreu com a ausência de jogadores como Tenório e Alecsandro (se bem que este não anda lá em boa fase).

A bronca maior do torcedor se concentra na direção. Roberto Dinamite, o ídolo de ontem e presidente de hoje, é alvo da ira. O pessoal não se conforma com o caminho que o clube tomou e principalmente com a saída de jogadores e a reposição aquém do esperado. Por isso, havia faixas de protesto. Uma delas dizia: “Vendeu o time inteiro, perdeu o Brasileiro. Cadê o dinheiro?” Será que o tribunal esportivo vai punir o Vasco por isso?