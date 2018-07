Vôlei masculino é tricampeão mundial, mas com uma nódoa

A seleção brasileira viu, na vitória incontestável por 3 a 0 sobre Cuba, que não precisava rebaixar-se ao regulamento que criticou e do qual se valeu, para conquistar o tricampeonato mundial de vôlei masculino. A equipe dirigida por Bernardinho mostrou que tinha bola suficiente para alcançar a glória sem subterfúgio. A superioridade e a eficiência ficaram comprovadas na exibição da tarde deste domingo em Roma.

O título entra para a história, pelo ineditismo. Mas, euforia e reconhecimento do valor do grupo à parte, não se pode esquecer da derrota proposital para a Bulgária, na fase de classificação. Só para fugir de rivais mais fortes nas etapas eliminatórias, o Brasil teve comportamento antidesportivo, que não condiz com sua trajetória. Artifício, afinal, desnecessário, pela qualidade do grupo campeão.

Muita gente vai alegar que interessava o objetivo final, que a taça erguida na terra do anfitrião era o que contava. Ou seja, sucesso a qualquer custo. Quem confia em si não desvia do caminho, não pega atalhos duvidosos. Ok, é divagação e talvez eu esteja sob a influência dos 70 anos de John Lennon, um sonhador assassinado por cinco tiros. Então, parabéns aos pragmáticos, pois a história em geral é escrita só do ponto de vista do vencedor.