Xaropada brasileira em Córdoba

Vou falar uma coisa: que xaropada foi o jogo do Brasil com o Paraguai. O empate por 2 a 2 obtido no fim livrou um pouco a cara da seleção, mas não apagou a decepção. Outra vez a moçada de Mano Menezes ficou a dever futebol. A equipe pareceu perdida, sonsa, aérea – e não há motivo para comemorar o segundo pontinho na Copa América.

Mano tratou de mexer-se e elegeu Robinho como a peça a ser substituída após o 0 a 0 sem graça com a Venezuela. No lugar do topetudo atacante do Milan, entrou Jadson. A tentativa era a de fazer com que revezasse com Ganso na criação. Jadson não foi lá grande coisa também, embora tenha aberto o marcador num momento delicado do jogo.

O gol foi insuficiente para mantê-lo em campo, pois no intervalo cedeu o posto para Elano. O meia santista não acrescentou muito. Aliás, o meio-campo novamente não sobressaiu. Ramirez e Lucas Leiva alternaram bons e maus momentos, assim como Ganso. Esperava muito mais do astro da Vila, que tem bola para ser o maestro da seleção. Pela segunda vez consecutiva teve, digamos, desempenho discreto, para ser tolerante com ele.

Não teve um para dizer que foi muito bom, excelente, acima dos demais. Os laterais Daniel Alves e André Santos não acrescentaram nada nas descidas ao ataque. Julio Cesar, Lúcio e Thiago Silva ficaram feio baratas tontas, quando os paraguaios vieram para cima, nos lances dos dois gols.

Na frente, Neymar e Pato fizeram figuração. Neymar se mexeu pra cá e pra lá, foi fominha em alguns lances e ainda perdeu uma chance de gol. Saiu sob vaias e viu Fred fazer o gol salvador da pátria. Pato deu um arremate, no primeiro tempo, e depois ficou perambulando, à espera de bolas que não vinham.

A seleção precisa de um choque pra despertar. Ou para acordar também o torcedor, pelo menos aquele que não ficou desperto e com raiva diante da tevê. Pior que agora os pachecos de sempre deram de inventar nova versão para o “Não tem mais bobo no futebol.” Sabe como se diz: “Copa América é muito difícil”. Parei.