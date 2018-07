No twitter, Ronaldinho comemora título e desabafa

Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, campeão do mundo pela seleção em 2002 e da Copa dos Campeões Europeus em 2006, pelo Barcelona, Ronaldinho Gaúcho vinha sofrendo críticas desde sua passagem pelo Milan. No retorno ao Brasil, escolheu o Flamengo em detrimento ao Grêmio e provocou a ira da torcida do tricolor gaúcho. Para completar, ano passado saiu em litígio do rubronegro carioca.

No Atlético-MG, o meia recuperou o bom futebol e, apesar de atuações discretas nas duas partidas finais da Libertadores, teve papel fundamental na conquista do torneio. Depois da partida de quarta-feira, o jogador desabafou contra os críticos, e voltou a fazer isso na manhã desta quinta, através de seu perfil no twitter.