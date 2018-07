Paródia de comercial faz sucesso entre torcedores

No futebol, os apelidos e as brincadeiras são coisas comuns. Corintianos, palmeirenses, flamenguistas, ninguém sai impune quando o assunto são as provocações dos adversários.

A partir de um comercial da Coca-Cola, onde a empresa exalta boas ações captadas por meio de câmeras de segurança, o canal esportivo Desempedidos criou um vídeo parodiando o “Câmeras da felicidade”, da mundialmente conhecida marca de refrigerantes.

Assim como na peça publicitária original, os personagens são flagrados em situações incomuns. Um santista que consegue marcar um gol no Barcelona, um corintiano que tem todos os dentes, um flamenguista que devolve uma carteira achada na rua e até um palmeirense que vive feliz são retratados na paródia.

Assista ao vídeo:

Peça original, produzida para a Coca-Cola: