Marca esportiva promove comercial entre Bolt e Agüero

Às vésperas do clássico entre Manchester City e Manchester United, a marca alemã Puma, lançou um comercial, promovendo um inusitado encontro nesta quinta-feira. Torcedor dos Red Devils, o recordista olímpico Usain Bolt resolveu dar uma aula de velocidade para o atacante Sergio Agüero, dos Citizens.

Após ler em um jornal que Agüero é o jogador mais perigoso e rápido do Manchester City, o jamaicano resolve “ajudar” o argentino a desenvolver mais sua velocidade em campo, mas ao decorrer da sessão de treinos ficou evidente que Bolt forçava o atacante a correr demais, com passes muito longos. O real objetivo do torcedor do Manchester United era cansar o argentino, para influenciar o resultado do derby de Manchester, em favor do seu time.

Assista o vídeo da Puma, entre Usain Bolt e Sergio Agüero: