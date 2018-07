Quando fez o planejamento para a Copa do Mundo de 2014, o Governo estimou que R$ 5,38 bilhões seriam investidos na reforma e construção de novas arenas. Quase quatro anos depois, o valor saltou para R$ 8 bilhões, com alguns estádios custando o dobro do valor previsto. A expectativa é que o investimento dê retorno rápido devido à popularidade do futebol no Brasil. Mas você acha que houve excesso de gastos na construção das arenas?

