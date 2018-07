O tenista espanhol Rafael Nadal, viveu um momento diferente e emocionante em quadra, durante uma partida com a lenda John McEnroe, em Manacor. Na arquibancada, uma mãe gritava desesperada para encontrar sua filha. Percebendo a cena, Nadal parou o jogo até o momento em que a criança apareceu.

A cena é emocionante! A criança surge do outro lado da arquibancada e sai com os aplausos do público presente no local.

VEJA O VÍDEO: