Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em briga direta pela vice-liderança do Brasileirão, Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h00 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela décima nona rodada do torneio.

Atual segundo colocado, o Corinthians chega para a partida motivado pela vitória convincente sobre o Coritiba, por 3 a 1, na última quarta-feira. Além disso, as chegadas de Yuri Alberto e Fabián Balbuena animaram a torcida que renovou sua confiança na equipe de Vítor Pereira. Apesar de viver melhor momento que o rival, o time paulista terá um tabu pela frente: não vence o adversário desde 2019. De lá para cá, cinco partidas foram realizadas, com cinco vitórias atleticanas.

Já o Atlético-MG viveu uma semana turbulenta. Após empatar com o Cuiabá por 1 a 1, demitiu o técnico Turco Mohamed. Mas logo anunciou o retorno de Cuca, que fará sua terceira passagem na equipe da capital mineira.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Atlético-MG e Corinthians acontece neste domingo, às 18h00 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio , Jair e Zaracho; Ademir (Pedrinho), Hulk e Vargas (Pavón). Técnico: Lucas Gonçalves (interino)

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG chega para a partida após empatar com o Cuiabá por 1 a 1. Já o Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1, em seu último compromisso no Brasileirão.