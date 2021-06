4 de Julho x São Paulo: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O São Paulo inicia nesta terça-feira sua trajetória em busca de um título inédito. A Copa do Brasil é um dos poucos troféus que não constam nas prateleiras de títulos da equipe tricolor. Devido à participação na Copa Libertadores, os comandados de Hernán Crespo não precisaram atuar nas duas primeiras fases do torneio. Agora, na terceira fase, o desafio será diante do 4 de Julho, do Piauí. A bola rola às 21h30, no estádio Governador Alberto Tavares Silva, popularmente conhecido como Albertão, na capital Teresina. O duelo terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Classificado às oitavas da Copa Libertadores e com a conquista do Campeonato Paulista, o São Paulo vem de empate sem gols com o Fluminense, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Já a equipe de Piripiri foi eliminada ainda na primeira fase do Campeonato Piauiense, terminando na terceira posição. Na Copa do Brasil, avançou à terceira fase após superar equipes de Série A e B. Na fase inicial, bateu o Confiança, por 1 a 0. Na etapa seguinte, venceu o Cuiabá nos pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre piauienses e paulistas terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SporTV e no Premiere. O Estadão acompanha em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola para 4 de Julho x São Paulo às 21h30. O duelo será realizado em Teresina, capital do Piauí, no estádio Governador Alberto Tavares Silva, conhecido como Albertão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL