‘Gordo’ rouba a cena em jogo da NFL

POR ALEXANDRE MELLO

Correr quase 64 metros passando por uma grande linha de adversários. Não é uma tarefa fácil. Agora imagine fazer isso com nada menos que 142 quilos.

Essa foi a façanha do jogador de futebol americano Dan Connolly, do New England Patriots, durante a partida contra o Green Bay Packers neste domingo, em Massachussets, nos Estados Unidos.

O rapaz, que geralmente serve de ‘muralha’ para os magros corredores, viu que a bola caiu nas mãos dele e não teve escolha: correu. Muito. Quase o campo todo. E bateu o recorde de mais jardas percorridas por um cara que não tem essa função.

Veja o vídeo: