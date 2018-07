Portões abertos e o público começa a entrar em La Bombonera

Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados especiais a Buenos Aires



Já estamos no palco da decisão da Libertadores. Os portões abriram por volta das 19h e muitos lugares do estádio já estão ocupados. As áreas destinadas aos barra bravas do Boca (atrás dos gols) já estão praticamente cheias.



Os corintianos também já marcam presença. A torcida organiza Estopim da Fiel abriu o seu bandeirão e foi bastante vaiada pelos argentinos.



A aglomeração de torcedores nos arredores da La Bambonera começou antes das 18h. Até que os portões fossem abertos, formaram-se enormes filas pelas ruas do bairro La Boca. A polícia armou um esquema especial para o jogo e em praticamente todas as esquinas havia uma viatura. Várias ruas foram interditadas até para o acesso de pedestres.