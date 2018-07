A CBF acertou ao escolher Gilmar Rinaldi como novo coordenador da seleção?

A CBF promove uma renovação no quadro da seleção brasileira após a eliminação da Copa do Mundo na vexatória derrota por 7 a 1 para a Alemanha, e o primeiro nome escolhido é o de Gilmar Rinaldi. Ex-goleiro e empresário, o tetracampeão assume o lugar de Carlos Alberto Parreira como coordenador técnico das seleções do Brasil.

Após encerrar sua carreira como atleta, Rinaldi exerceu o cargo de superintendente de futebol do Flamengo, em 1999. Como empresário, trabalhou com jogadores como Washington, Adriano, Danilo e Fábio Santos, mas fez questão de frisar que deixa a profissão a partir desta quinta.

